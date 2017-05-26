Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру площадью 230 квадратных метров продают в Барнауле за 19,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Просторная пятикомнатная квартира по индивидуальному проекту в классическом стиле. Квартира расположена в доме элитного класса в парковой зоне с охраняемой закрытой территорией, подземной парковкой и собственным подземным парковочным местом", — сказано в объявлении.
Жилье расположено в доме по улице Ленской. На территории имеется детская площадка, беседка с барбекю, спорт зал.
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В квартире имеется пять комнат с большим холлом, гардеробная, кухня, два санузла, две ванны, сауна из кедра. Также есть балкон, лоджия, домашний кинотеатр.
"Встроенная мебель,пол пробка,подоконники и кухонная столешница из натурального камня, входная дверь дуб, приточная вентиляция с подогревом", — также отмечает автор объявления.
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