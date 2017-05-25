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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего главы Госдепа Соединенных Штатов Джона Керри, который посоветовал студентам Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете учить русский язык. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Facebook-страницу Захаровой.
Представитель МИД РФ отметила, что она не в курсе, какие учебники по русскому нужно покупать с действующей американской администрацией, однако с прошлой "стоило бы в преддверии наступления юбилейного 2017-го купить томик Владимира Владимировича (Маяковского — ред.)".
"Наш просчёт — надо было подарить", — написала Захарова. Также она разместила отрывок из стихотворения Маяковского "Нашему юношеству": "Да будь я хоть негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин".
Кроме этого, она отметила, что после данных слов Керри стало ясно, зачем прежняя администрация США "так спешно решила "наладить" отношения с Кубой". Захарова уточнила, что "после 30-летнего перерыва возобновила свою работу кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета".
Комментарии
Вот это работа, а какие потрясающие ответы!!! Все повержены, лежат штабелями и только Путин один единственный и не повторимый может всех поднять С КОЛЕН кто даже уже лежал на брюхе! Ура Захаровой, слава Захваровой одним махом всех побивахам!!! Без Путина никуда!!! Только он способен поднять всех после УДАРА Захаровой!!! Счастье то какое!!!