Финал #UEFAEuropaLeague вышел на славу! Роман, спасибо за работу, отличный комментарий! Вчера "МЮ" замкнул круг и стал победителем всех турниров, в которых когда-либо принимал участие. Атмосфера же в MadMan RestoBar была огненная. Закрываем еврокубковый сезон финалом #UEFAChampionsLeague 3-го июня в Кардиффе и ждем #ConfederationCup2017 . #манчестераякс #лигаевропы #финал #футбол #vivalafootball #football #pubfootball #supporting #ajaxamsterdam #manchesterunited

