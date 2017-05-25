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Последние звонки и победа "Манчестер Юнайтед": о чем еще говорят соцсети

, ИА "Амител"
Что было интересно пользователям соцсетей сегодня?

Последние звонки

Главное событие сегодняшнего дня — это последние звонки в школах России. Соцсети с каждой минутой пополняются новыми снимками, постами о том, как вчерашние школьники прощаются со школой.

Читайте также: сюжет "Последний звонок-2017"

 

 

#последнийзвонок#мой_брат_лев

A post shared by Инна Самохина (@innka.06.02) on

Запрет анонимности в мессенджерах

Законопроект, регулирующий работу мессенджеров, внесли в Госдуму. Владельцев мессенджеров обяжут идентифицировать своих пользователей так, чтобы можно было понять, кто именно стоит за тем или иным ником. Как реагируют на такое нововведение сами пользователи? Никому не нравится такой шаг, ограничивающий свободу. Потому люди шутят и предлагают чипировать все население и думают, что следующим шагом будет запрет анонимности в соцсетях.

Победа "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы

Любители "МЮ" ликуют. Клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов, впервые победил в Лиге Европы. По словам болельщиков, игра против "Аякса" стала "не матчем, а бомбой". Словом, эмоции били через край и отображались в соцсетях. Смотрим, как радуются поклонники "Манчестер Юнайтед".

 

 

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