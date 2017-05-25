Последние звонки
Главное событие сегодняшнего дня — это последние звонки в школах России. Соцсети с каждой минутой пополняются новыми снимками, постами о том, как вчерашние школьники прощаются со школой.
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Утро сегодня особенно солнечное😀Поздравляем выпускников школ с последним звонком🎶 Желаем вам отлично сдать выпускные экзамены😉 #последнийзвонок #последнийзвонок2017 #выпускники #прощайшкола #ура #me #foto #like #барнаул22 #барнаул #barnaul #заценибарнаул #новоалтайск #brn #barnaulinsta #barnaulonline
Запрет анонимности в мессенджерах
Законопроект, регулирующий работу мессенджеров, внесли в Госдуму. Владельцев мессенджеров обяжут идентифицировать своих пользователей так, чтобы можно было понять, кто именно стоит за тем или иным ником. Как реагируют на такое нововведение сами пользователи? Никому не нравится такой шаг, ограничивающий свободу. Потому люди шутят и предлагают чипировать все население и думают, что следующим шагом будет запрет анонимности в соцсетях.
Победа "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы
Любители "МЮ" ликуют. Клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов, впервые победил в Лиге Европы. По словам болельщиков, игра против "Аякса" стала "не матчем, а бомбой". Словом, эмоции били через край и отображались в соцсетях. Смотрим, как радуются поклонники "Манчестер Юнайтед".
Финал #UEFAEuropaLeague вышел на славу! Роман, спасибо за работу, отличный комментарий! Вчера "МЮ" замкнул круг и стал победителем всех турниров, в которых когда-либо принимал участие. Атмосфера же в MadMan RestoBar была огненная. Закрываем еврокубковый сезон финалом #UEFAChampionsLeague 3-го июня в Кардиффе и ждем #ConfederationCup2017 . #манчестераякс #лигаевропы #финал #футбол #vivalafootball #football #pubfootball #supporting #ajaxamsterdam #manchesterunited
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