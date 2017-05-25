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Минфин РФ предлагает финансировать фиксированную выплату к пенсии, которая в текущем году составляет 4800 рублей, из федерального бюджета. В данный момент это обязанность Пенсионного фонда, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на источники в правительстве.

Издание отмечает, что так чиновники хотят обеспечить сохранность пенсионных прав граждан при снижении ставки страховых взносов с 30% до 22%, что является частью налогового маневра, который также предусматривает повышение НДС до 22%.

По данным газеты, против идеи налогового маневра выступает социальный блок правительства, так как новые правила могут повредить финансированию ПФР, а также сократить пенсионные права россиян.

По закону о бюджете Пенсионного фонда на этот год взносы составят 4,3 триллиона рублей, при этом на выплату страховых пенсий требуется 6,4 триллиона: недостачу в 2,1 триллиона собираются покрыть за счет федерального бюджета. Согласно подсчетам Минфина, маневр "22 на 22" приведет к увеличению трансферта еще на 1,4 триллиона рублей.

Источник издания в финансово-экономическом блоке уверен, что перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, но поможет сократить бюджетный трансфер в ПФР до 1,2 триллиона рублей.

Уточняется, что эту инициативу будут обсуждать в начале следующей недели на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева.