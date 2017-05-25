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Самолет британской чартерной компании Thomson Airways экстренно сел в США после того, как две стюардессы потеряли сознание. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на газету The Sun.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 21 мая. Воздушное судно с 345 пассажирами на борту вылетело из города Орландо (штат Флорида, США) в английский Бристоль. Через некоторое время после взлета две стюардессы упали в обморок, а пилот и ряд пассажиров почувствовали недомогание. Согласно предварительной информации, причиной этого стал токсичный газ.
В результате лайнер вернулся в аэропорт вылета. Для нормализации дыхания врачи надели кислородные маски потерявшим сознание стюардессам, пилоту и 14 людям на борту. Позже пятерых человек доставили в больницу для обследования.
Отмечается, что остальных пассажиров разместили в отеле. На следующий день они вылетели в Бристоль. Авиакомпания начала расследование инцидента, точные причины которого пока неизвестны.
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