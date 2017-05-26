Главная городская новогодняя елка может быть установлена в парке "Изумрудный" на проспекте Комсомольский. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил новый арендатор парка — директор ООО "Лидер" Владимир Фишер.

"Мы сейчас рассматриваем варианты развития парка. Один из возможных — перенос сюда городской новогодней ёлки", — рассказал представитель парка.

Чтобы это сделать, необходимо оборудовать парковку, сделать подъездные пути.

Кроме того, в центре парка, где могла бы быть елка, пока стоит сооружение прежнего арендатора — барнаульского бизнесмена Павла Тулина — летний бассейн. Пока не понятно, что с ним будет, договорится о продаже не получается. Есть вероятность, что объект просто придется демонтировать.

Главную городскую елку традиционно устанавливают на площади Сахарова. Там же и снежный городок. Для этого больше, чем на месяц, ее приходится перекрывать для движения.

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Вопрос о переносе елки в повестке дня в администрации уже несколько лет. Среди вариантов в разное время были и площадь Свободы в самом начале проспекта Социалистический, и Площадь Советов, и территория перед спортивным комплексом "Победа" на улице Антона Петрова. На площади Свободы елку как-то устанавливали, но практика не прижилась.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин неоднократно говорил о необходимости перенести елку с Сахарова.

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Полагаем, что теперь "Изумрудный" — главная потенциальная площадка.

О том, как будет развиваться парк, когда он откроется, что будет с аттракционами и не начнут ли в парке появляться жилые или развлекательные объекты, читайте в интервью на Amic.ru в ближайшие дни.