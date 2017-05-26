Пятница, 26 Май, 07:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,07
€ 63,01
Brent
$ 51,5
17°
Обь
541см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Главная барнаульская елка может переехать в парк Изумрудный

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти хотят перенести снежный городок с площади Сахарова уже несколько лет

Фото: Вячеслав Мельников / Amic,ru

Главная городская новогодняя елка может быть установлена в парке "Изумрудный" на проспекте Комсомольский. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил новый арендатор парка — директор ООО "Лидер" Владимир Фишер.

"Мы сейчас рассматриваем варианты развития парка. Один из возможных — перенос сюда городской новогодней ёлки", — рассказал представитель парка.

Чтобы это сделать, необходимо оборудовать парковку, сделать подъездные пути.

Кроме того, в центре парка, где могла бы быть елка, пока стоит сооружение прежнего арендатора — барнаульского бизнесмена Павла Тулина — летний бассейн. Пока не понятно, что с ним будет, договорится о продаже не получается. Есть вероятность, что объект просто придется демонтировать.

Главную городскую елку традиционно устанавливают на площади Сахарова. Там же и снежный городок. Для этого больше, чем на месяц, ее приходится перекрывать для движения.

Читайте также: Новый арендатор парка "Изумрудный" взялся за наведение порядка

Вопрос о переносе елки в повестке дня в администрации уже несколько лет. Среди вариантов в разное время были и площадь Свободы в самом начале проспекта Социалистический, и Площадь Советов, и территория перед спортивным комплексом "Победа" на улице Антона Петрова. На площади Свободы елку как-то устанавливали, но практика не прижилась.

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин неоднократно говорил о необходимости перенести елку с Сахарова.

Читайте также: Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин пообещал перенести елку с Сахарова

Полагаем, что теперь "Изумрудный" — главная потенциальная площадка.

О том, как будет развиваться парк, когда он откроется, что будет с аттракционами и не начнут ли в парке появляться жилые или развлекательные объекты, читайте в интервью на Amic.ru в ближайшие дни.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
07:13
Смех и слезы. Как в Барнауле прошли школьные звонки?
Смотрите фоторепортаж с "последнего звонка" в барнаульской гимназии №5 и вспоминайте себя
07:03
Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото 1
06:32
Гид по АКЗС: новый проект на Amic.ru
Все самое важное об Алтайском краевом Законодательном Собрании и его депутатах
06:01
Главная барнаульская елка может переехать в парк Изумрудный 0
05:08
Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая 0
04:01
25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин 2
03:27
Авиабомба 72 года пролежала под стадионом "Торпедо" в Таганроге 0
02:21
Депутатов Госдумы предложили заменить РобоДепутатами 1
01:01
Кажется безумием, но Бразилия хочет поучиться футболу у России 2
00:45
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами 0
23:58
"Почта России" потратит миллион рублей на красивых девушек 1
23:36
Глава Минкомсвязи об оптимальном росте тарифов из-за "пакета Яровой" 0
23:18
Суд не увидел оскорбления чувств верующих на фото с куличом и яйцами 0
22:56
Главбух "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием 0
22:23
Уборщицу Газпрома обокрали: утащили 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe 1
22:09
Медведев подписался на страницу Усманова во "ВКонтакте 0
21:56
Реальные доходы россиян упали в апреле до уровня 2009 года - ВЭБ 0
21:26
Правительство выделит регионам 6 млрд на "скорые помощи" и автобусы 0
21:04
"Антитеррористический митинг" в Приморье признали незаконным 0
20:52
Евгений Петросян пошутил о конце асфальта на границе двух областей 0
20:23
Росгвардия должна быть вооружена до зубов - Рогозин 0
20:01
Повышение тарифа ОСАГО для "молодых и отмороженных" назвали справедливым 0
19:43
Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" опубликовали в сети 0
19:35
Последние звонки и победа "Манчестер Юнайтед": о чем еще говорят соцсети 0
19:23
Упавший фонарный столб спровоцировал километровую пробку в Новосибирске 0
19:08
Коротко о главном: война в Солнечной Поляне, уход Нонко и последний звонок
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 мая
18:46
Британский самолет экстренно сел в США из-за потерявших сознание стюардесс 0
18:28
Минфин предложил платить фиксированную выплату к пенсии из бюджета 0
18:08
Захарова прокомментировала призыв Керри учить русский язык 1
18:02
Прощай, школа! Как проходят последние звонки в Барнауле и по всей России 0
17:46
Многоквартирный дом горел в Барнауле 25 мая 1
17:32
Правда ли, что долги компаний взыщут из личного имущества руководителей? 1
17:22
СМИ: эстонец с ружьем встретил зашедших на его огород солдат НАТО 0
17:20
МАК признал погибшими всех пассажиров вертолета, упавшего в Телецкое озеро 4
17:13
Почему "Роснефть" отказалась от закупки вилок и рюмок за 11 тысяч рублей? 3
17:01
Жилье загорелось в частном секторе в Барнауле. Фото 0
16:49
СМИ: Путин прокомментировал ситуацию с "Гоголь-центром" фразой "да дураки" 9
16:33
Режим ЧС федерального уровня ввели в двух регионах Сибири 1
16:24
Сотрудника МТС в Новосибирске осудили за продажу данных клиентов 0
16:14
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле. Фото 4
16:03
Так писать не надо: новая глава аппарата АКЗС дала наставления журналистам 12
15:50
Барнаульцы до премьеры посмотрели новых "Пиратов Карибского моря". Фото 0
15:34
Савченко собирается баллотироваться в президенты Украины 7
15:22
Барнаулец через подставные фирмы выманивал миллионы у бизнесменов — МВД 3
15:13
Где и когда в Барнауле можно будет увидеть икону Божией Матери "Табынская"? 4
15:06
СМИ назвали возможную дату "прямой линии" с Путиным 6
14:52
Открытие сезона на барнаульском ипподроме не состоялось в знак протеста 2
14:33
СМИ: Украина с 1 июля запретит пассажирские поезда в Россию 4
14:21
Грузовик "оседлал" забор в Барнауле. Фото 0
14:15
КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.