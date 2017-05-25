Фото: news.ngs.ru
Пробка длиной 1,2 километра образовалась из-за падения столба на проезжую часть в Новосибирске. Об этом сообщает "НГС.Новости" со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 25 мая, днем на перекрестке Красный проспект — улица Кропоткина. При падении столб повредил два автомобиля — Suzuki и Honda. При этом водитель последней сразу же предложил прохожим купить испорченную машину, отмечают свидетели ЧП.
Отмечается, что также падение столба привело к неполадкам в движении троллейбусов, поскольку у них сорвало провода.
"Бригада подрядной организации совершала демонтаж без нашего уведомления, без отключения контактного провода и без бригады ДПС, что является нарушением", – рассказал изданию один из сотрудников "Горэлектротранспорта".
Подчеркивается, что пострадавших в результате инцидента нет.
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