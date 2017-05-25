Фото: youtube.com
Первый официальный трейлер седьмого сезона "Игры престолов" появился на YouTube-канале сериала, передает РИА Новости.
В опубликованном ролике один из главных героев, Джон Сноу, объявляет о начале Великой войны. Также в видео появляются и такие известные персонажи, как Серсея Ланнистер, Дейнерис Таргариен и Арья Старк.
Напомним, премьера предпоследнего сезона известного американского телесериала состоится на канале HBO 16 июля. В РФ премьера назначена на 17 июля. Новый сезон будет состоять из семи серий.
Отметим, что трейлер опубликовали в среду, 24 мая. За сутки его посмотрели уже свыше 12 миллионов раз.
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