Новая система расчета стоимости полисов ОСАГО является справедливой, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в беседе с "Лентой.ру".
"Мы считаем новую систему вполне справедливой. Да, есть некоторые сложности с тарификацией, но модель получается равновесной", — сказал он.
"Клиентам это выгодно: да, 11 миллионов будут платить больше, а 12 миллионов — меньше. Вполне справедливо, что теперь опытные и надежные водители не платят за молодых и отмороженных", — сказал Юргенс.
Он также отверг предположения, что реформа предпринималась в интересах страховых компаний.
"Что касается доходов страховщиков, то мы ничего не теряем и не приобретаем. И вообще, не от нас исходила инициатива внедрить новую систему, а от Банка России и МВД", — заявил Юргенс.
Ранее Банк России предложил изменить стоимость полисов ОСАГО для разных категорий водителей. Владельцев полисов "мультидрайв" (без вписанных имен владельцев машин) ждет рост стоимости страховки в 1,5 раза, а молодым водителям (22-29 лет) полисы обойдутся на 55-80 процентов дороже.
Проект изменений должен пройти утверждение советом директоров ЦБ и Минюстом.
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