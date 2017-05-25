Вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов", заявил, что бойцов Росгвардии необходимо вооружить до зубов, пишет "Life".
"Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы", — заявил Рогозин,
По его словам, это необходимо для того, чтобы силовики могли противостоять террористическим угрозам, поскольку Росгвардия - это самое воюющее военное подразделение, которое решает проблемы внутри страны.
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