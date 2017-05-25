"Антитеррористический митинг" в Приморье признали незаконным

Прокуратура Приморского края признала незаконным "антитеррористический митинг" 6 апреля во Владивостоке, сообщил "Росбалту" депутат регионального заксобрания от КПРФ Артем Самсонов.
Такой вывод следует из официального ответа прокуратуры на депутатский запрос. Сообщается, что 3 апреля некий гражданин подал заявку о проведении 6 апреля публичного мероприятия в форме пикетирования в поддержку проведения патриотических акций в рамках подготовки празднования Дня Победы.
3 апреля произошел теракт в петербургском метро. 5 апреля в департамент внутренней политики Приморского края поступило уведомление об изменении цели проведения мероприятия, и было уже посвящено теме противодействия терроризму.
Форма публичного мероприятия организатором не изменялась, однако в ходе мероприятия была использована звукоусиливающая аппаратура. Таким образом, пикет превратился в митинг.
"Меры к пресечению нарушений закона, в том числе к привлечению виновных лиц к административной ответственности, сотрудниками полиции приняты не были", — отметили в прокуратуре.
Депутат Самсонов выразил удивление, что несмотря на признание нарушения закона, никто из организаторов не был привлечен к ответственности: "Как минимум, должен быть оштрафован губернатор Миклушевский, ведь администрация Приморского края, которой он руководит, проводила мероприятия по организации данного мероприятия. Как максимум, за это предусмотрен административный арест до 15 суток"
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