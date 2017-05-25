Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда правительства выделят 6 млрд рублей на закупку автомобилей "скорой помощи" и школьных автобусов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"3 млрд рублей на закупку в 2017 году не менее 1 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определенных Минздравом России в субъектах Федерации; 3 млрд рублей на закупку в 2017 году около 1500 школьных автобусов для организаций, определённых Минобрнауки России в субъектах Федерации", — говорится в сообщении.
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