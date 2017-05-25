Реальные доходы населения России опустились в апреле 2017 года до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года. Об этом говорится в обзоре Внешэкономбанка (ВЭБ).
"Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения", - заявил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, чьи слова приводятся в обзоре.
Он сообщил, что в реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года.
"Некоторое увеличение инфляции, по отношению к марту, лишь в малой степени может объяснить эту динамику. Ускорение роста кредитования населения в апреле частично смягчило действие этого эффекта на потребительский спрос. Однако устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств", — обрисовал ситуацию Клепач.
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