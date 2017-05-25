Медведев подписался на страницу Усманова во "ВКонтакте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова в социальной сети "ВКонтакте", пишет "Российская газета".
Бизнесмен ограничил приватность своего аккаунта, запретив добавлять его в друзья. В настоящий момент за обновлениями на странице Усманова следят около 8 тысяч пользователей соцсети.
Усманов разместил на своей "стене" три записи - собственная фотография, а также два видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному.
В первом ролике Усманов эмоционально потребовал извинений от Навального, а во втором назвал его "высокохудожественным лгуном".
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