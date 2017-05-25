В частный дом 54-летней уборщицы Дома приемов Газпрома Екатерины проникли воры и похитили 100 тысяч рублей и элитные часы Patek Philippe, сообщает паблик Mash.
По словам потерпевшей, дорогостоящий аксессуар ей подарили, а стоимость этого подарка она не знает. К слову, цена часов этой марки начинается от одного миллиона рублей.
После пропажи Екатерина написала заявление в полицию, и сейчас правоохранители ОВД "Коммунарка" разыскивают домушников.
В прошлом году у другой уборщицы Газпрома воры похитили сумку Dior, разбив окно ее внедорожника Mitsubishi Outlander. В начале этого года рабочие, которые делали ремонт в квартире охранника Газпрома, украли золотой унитаз.
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