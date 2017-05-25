Главный бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, задержанная по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сотрудничает со следствием, пишет "Интерфакс".
"Обвинение пока не предъявлено, но она сотрудничает со следствием", — сообщил журналистам адвокат фигурантки Павел Теплухин, отметив, что Масляева готова признать вину в инкриминируемых деяниях.
"Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации", — сказал Теплухин.
23 мая следователи провели ряд обысков, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.
По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены около 200 млн рублей бюджетных средств, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.
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