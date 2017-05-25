Красноярский суд закрыл дело об умышленном осквернении предметов религиозного почитания. Ранее обвиняемая Ирина Кудинова опубликовала во "ВКонтакте" фото стоящего на площади огромного пасхального кулича и пасхальных яиц, сообщает BFM.RU.

Священнослужитель и прихожане местного храма оскорбились, увидев в этой конструкции отнюдь не кулич. Они и посчитали себя потерпевшими.

Как сообщила главный редактор Business FM Красноярск Юлия Буйко, дело инициировано прокуратурой, которая в апреле выявила на странице Ирины в соцсети фото с изображением кулича и двух куриных яиц. В отношении автора поста в соцсети возбудили дело по статье "Умышленное осквернение предметов религиозного почитания".

Кудинова заявила, что кулич стоял в одном из украинских городов, о чем свидетельствует герб этой страны на здании на заднем плане.

Адвокат Михаил Аландаренко отметил, что фото — это просто фиксация, и решение суда абсолютно обосновано.

"Суд не усмотрел каких-либо нарушений со стороны гражданки, разместившей данную фотографию, потому что в соответствии с нашим законодательством, если вы идете по улице и видите какой-то объект, то вы вправе его сфотографировать, вправе разместить, это не является вашим произведением. Поэтому в данном случае, если бы и было какое-то нарушение, то ответственность за это нарушение должны были нести лица, которые разместили некий объект, который был сфотографирован. С точки зрения гражданки, она только сфотографировала то, что видела, и размещение этого в сети не является нарушением. Кроме того, разглядеть в данной фотографии что-либо непристойное, честно говоря, очень сложно, тогда вопрос к истцам об их воображении, но никак не вопрос к лицу, которое разместило данную фотографию", — считает адвокат.