Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что "закон Яровой" приведет к росту тарифов на связь из-за дополнительных затрат операторов, но конкретизировать пока рано, сообщает "РИА Новости".

"Если это дополнительные затраты, то тарифы вырастут. На столько, на сколько будут утверждены требования. А требования будут утверждены на столько, чтобы рост тарифов не был значительным. Наверно, оптимально, если будет рост тарифов, к примеру, не выше уровня инфляции, условно. Оценку делать преждевременно", — отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что тарифы нужно сбалансировать таким образом, чтобы это не приводило к серьезному росту цен на услуги связи.

"Когда техтребования будут финализированы, операторы смогут точно сказать по цифрам и спрогнозировать рост тарифов", — заверил министр.

Он отметил, что в июне планируется определить параметры по срокам и составу хранения данных. Минкомсвязь предлагает поэтапный запуск хранения данных.

"Закон Яровой" был принят в 2016 году. Его авторами стали депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров. Согласно закону, операторы компаний связи и интернет-провайдеров с 1 июля 2018 года должны хранить информацию о содержании звонков и переписки пользователей.