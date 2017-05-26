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Первый испытательный полет совершил летный образец новейшего российского вертолета Ка-62, проинформировали в пресс-службе компании "Вертолеты России".
"По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме "висения", летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут", — сказано в официальном сообщении.
"Проба пера" состоялась на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина. Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, комментируя полет, отметил, что испытания показали факт успешной доработки машины.
КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей! pic.twitter.com/hrGxZpt48n— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 25 мая 2017 г.
Ка-62 является многоцелевым летательным аппаратом. Он предназначен для транспортировки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, выполнения поисково-спасательных операций, патрулирования и экологического мониторинга.
Прокомментировал полет и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, написав в своем twitter: "КА-62 начал летать. Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК "Прогресс" и летчиков-испытателей!"
Комментарии
Первый полет??? Обалдеть. Разработка машины началась в 1990 году (гражданского варианта), а военного варианта Ка-60 - аж в 1983. Роскошные темпы. Лет через 40, глядишь, дойдет и до серии. Да, а как там у него с двигателями? Французы не прирубят поставки в условиях санкций?