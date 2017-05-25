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"Почта России" потратит миллион рублей на красивых девушек

, ИА "Амител"
В ОНФ считают, что деньги уместнее было бы вложить в инфраструктуру российских отделений

Фото: admin.maer.ru

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили закупку ФГУП "Почта России" на участие в Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет о закупке у единственного поставщика на сумму более 43 млн рублей. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на ОНФ.

"Уже заключенный контракт предполагает неоправданные с точки зрения экономичного расходования средств траты на дорогостоящие экскурсии по городу на Неве для сотрудников "Почты России", аренду искусственных растений, автомобиля представительского класса и другие "приятные шалости", — считает активист проекта "За честные закупки" Виктор Сергиенко.

Он отметил, что "Почта России" потратит на аренду машины с водителем 625 тыс. рублей.

Также к форуму необходимо за 1,1 млн рублей подобрать промо-персонал, в том числе провести кастинг девушек модельной внешности, трансфер, обеспечение питания и проживания.

Видимо, заказчик планирует везти персонал из других регионов страны, предполагают активисты.

В контракте прописана также экскурсия на 15 человек стоимостью 295 тыс. рублей.

По данным активистов, на фирменный стенд организация потратит 9,11 млн рублей, на покупку искусственных цветов — 250 тыс. рублей, на техобеспечение стенда — 3,51 млн рублей, на производство конструкций и художественное оформление стенда — 8,1 млн рублей.

По мнению активистов, "Почта России" могла бы лучше вложить деньги в инфраструктуру российских отделений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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