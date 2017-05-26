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25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин

, ИА "Амител"
Приезд был благоприятным для региона и немного скандальным для президента

Фото: m.filmix.me

26-27 мая 1992 года Алтайский край единственный раз посетил первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин.

Прилетел на отечественном самолете, встречали его без пышных церемоний в этот тяжелый для страны год, и без размотанного на десяток метров красного ковра. Из красного вообще были только жилетка стюардессы, перила у трапа и галстук самого Ельцина. Вместо хлеба с солью были журналисты с вопросами.     

Один из первых вопросов, которым президента встретили прямо в нескольких метрах от самолета, заставил расставить приоритеты, а именно указать желания детально изучить что-либо в ходе поездки. Вот, о чем он думал, когда сюда летел?

"Первое... сельское, — чуть задумался Ельцин, но дальше уже бойко продолжил под гудящий характерными звуками аэропорт. — Все-таки, Алтайский край в том числе и сельскохозяйственный район. Во-вторых, машиностроение, то есть тяжелая такая промышленность. И, в-третьих, коммерциализация предприятий торговли, общественного питания и приватизация мелких предприятий. Вот такие направления основные".

Прошло 25 лет. Собственно, бессмысленно отрицать выполнение направлений.   

Дальше. На площади в центре Барнаула, огороженной стройкой и башенным краном с одной стороны и обшарпанной гармошкой из трамвайных вагонов с другой стороны, Ельцин встретился с народом. Зрители ему попались недовольные. Порой они теснили президента, а их в ответ теснили хороводы из сотрудников милиции в два ряда, создавая этой толкотней одновременно и хаос во всем его великолепии и общественный порядок, а те из горожан, которым не досталось билетов в первые ряды, лезли на крыши общественного транспорта.  

Морально выкриками давили сильнее, чем давка телами делала это физически. Ельцин тогда немного сдался, пообещал "устать и уйти", но только после того, как найдет талантливого человека на замену: "Свой президентский срок я отслужу. Следующий срок — я не претендую. Потому что слишком тяжело и физически, и по годам, понимаешь, достаточно. За это время надо, понимаешь, чтобы созрел новый президент, такой талантливый человек, и чтобы избрать его на следующий срок".

Напоминаем, дул прохладный ветер из коллекции весна-лето 1992. Талантливый человек в это время созревал в коридорах Смольного. До 1999 года еще каких-то семь лет. 

Народ же, который в то время не получал зарплату и беднел в едином порыве, требовал отставки прямо на площади, на что Ельцин, сорвавшись на толпу, ответил одной из своих знаменитых фраз: "Я не уйду, имейте в виду. Я не уйду. Как ни тяжело. Да, народу тяжело и мне тяжело. Со всех сторон бьют, но я привык, когда бьют — я злее становлюсь, понимаешь, в работе... лучше получается".  

Дальше. Ельцин посетил завод. Работяги при помощи личного обаяния, взяв президента в "тиски", таки получили ответ, и вышел он практически из самого сердца. "Я вам никогда не обещал, что с июня будут падать цены. Я вам еще говорю, вот подарок вам привез... цены еще поднимутся", — сказал президент и оценил реакцию.

Народ загудел. Это естественно. Правда, не долго. Не очень-то, понимаешь, и бил по карману рост цен коли зарплату все равно не давали месяцами.   

Тогда Ельцин выложил уже все карты и, обратившись к подданным, на некоторое время почти даже стал мучеником: "Вот, пожалуйста-пожалуйста... убивайте... хоть на месте".      

Дальше. В другом месте Ельцина окружили светящиеся глаза благодарных женщин. Улыбались, терлись, смотрели, отдавались всецело. Охрана, закаленная площадью, своими каменными лицами выложила безопасный периметр, но Ельцин на этот раз был веселый. 

"Что вы так закрыли всех? Никто меня не собирается убить. Женщины, смотри, без автоматов. Ни у кого нет ни пистолета, ничего", — пожурил охрану президент. И женские глаза вокруг вдруг стали еще ярче, и лиц стало меньше от того, что улыбок широких стало больше.   

Что в итоге? За эти два дня Борис Ельцин побывал на улицах, заводах, предприятиях, где открыто, понимая и выдерживая всю злобу, он встретился с людьми, и одним он запомнился одним президентом, другим — другим. Он в целом для одних до сих пор остается великим человеком, а для других он остался в памяти, как разрушитель страны.

Однако Алтайскому краю есть за что помнить. Благодаря Борису Ельцину на Алтае за несколько лет удалось реализовать три важнейших социально-экономических проекта:

     - Строительство нового моста через Обь (именно на берегу реки Ельцин подписал распоряжение о финансировании строительства крупнейшего в то время моста через Обь за Уралом);

     - Строительство магистрального газопровода (во время визита в Барнаул были приняты важнейшие для региона решения, связанные с приходом природного газа на Алтай);

     - Семипалатинская программа (в край ежегодно начали поступать деньги в размере пятой части всего краевого бюджета, в рамках программы был достроен краевой диагностический центр, который оснастили медицинским и диагностическим оборудованием).

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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