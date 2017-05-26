Полномочный представитель российского правительства при Госдуме Александр Синенко предложил рассмотреть возможность замены депутатов роботами, сообщает НСН.
В комитете по законодательству к этой идее отнеслись со скепсисом. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что часть технической работы вполне можно автоматизировать. По его мнению, так граждане смогут увидеть плоды трудов "Сколково".
"Закон, который вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, он спокойно может писаться с помощью роботов. То есть, идея сама человеческая, а исполнение - предположим, анализ всех тех актов, которые нужно изменить - можно подарить компьютеру. А идея должна, безусловно, принадлежать человеку. Если правительство создаст такого робота, то мы хоть увидим толк от "Сколково", — заявил Милонов.
Впрочем, на вопрос "можно ли робота научить законы писать?" глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников ответил "нет, конечно!".
Комментарии