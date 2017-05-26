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81 приусадебный участок по-прежнему остается в зоне подтопления в Алтайском крае по данным на вечер четверга, 25 мая. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
"На ликвидацию последствий подтопления на территории Алтайского края задействованы 326 человека и 79 единиц техники, в том числе от МЧС России 192 человека, 37 единиц техники",- сказано в сообщение ведомства.
Напомним, сейчас в Алтайском крае началась вторая волна паводка. Уровень Оби в Барнауле на этой неделе превысил критическую отметку, но сейчас начал снижаться.
Согласно информации регионального Гидрометцентра, к утру 25 мая река находится на отметке 541 сантиметр. За сутки вода спала на шесть сантиметров.
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