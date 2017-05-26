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Президент США Дональд Трамп, находясь на церемонии открытии саммита НАТО в Брюсселе, резко оттолкнул премьера Черногории, чтобы стать впереди него.
Этот инцидент попал на камеры тележурналистов. На кадрах видео заметно, как Трамп, в какой-то момент оказавшийся на заднем плане среди идущих, резко отодвигает премьера Черногории. Затем он встал впереди и начал поправлять пиджак.
Напомним, открытие саммита прошло в четверг, 25 мая. Члены саммита приняли участие в торжественной церемонии открытия нового здания штаб-квартиры альянса в Брюсселе, пишет газета "Известия".
Комментарии
он кто, президент Барнаула?зачем про его писать?
26.05.2017 08:42
- гость -
он кто, президент Барнаула?зачем про его писать
Он президент самой главной страны в мире
Ну судя по видео Черногорец не обиделся, виновато заулыбался, а то денег не даст и будут лапу сосать
Весь этот банкет/сходняк за счет США. Поэтому всякая шелупонь типа премьера Черногории должна гордиться тем что сам Трамп её под зад пнул.