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Новости

Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Учителя

, ИА "Амител"
Пока правоохранительные органы намерены только изучить документы кинокомпании

Фото: svcomercio.infohttp://ria

Депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

По словам правозащитника, сейчас сотрудники правоохранительных органов сделали только запрос о предоставлении документов для проведения проверки. На этот запрос нужно будет ответить в течение определенного времени. Пока неизвестно будут ли предоставлены эти документы.

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Добрынин также рассказал, что проверкой занимается Управление полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. По его мнению, этот шаг Поклонской продиктован ее интересом к готовящемуся к выходу фильму "Матильда".

Напомним, Наталья Поклонская выступает против еще не вышедшего фильма "Матильда". Мнение противников фильма строится только на единственном трейлере. Напомним, что они в июле 2016 года создали петицию на сайте Change.org, где собирали подписи за отмену картины, объясняя это тем, что "содержание фильма является сознательной ложью".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

26.05.2017 10:27
- гость -

И все-таки она няшка. Или милота кому как нравится.

0  0
26.05.2017 10:28
- гость -

Костры из книг неугодных авторов скоро будут?

0  0
26.05.2017 10:29
- гость -

26.05.2017 10:27
- гость -
И все-таки она няшка. Или милота кому как нравится.

няшкам место не на государевой службе, где нужен мозг и адекватность, а в других заведениях (с паром и вениками).

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