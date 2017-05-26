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Пресс-секретарь Трампа объяснил, почему президент толкнул премьера

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря Трампа, он пытался следовать схеме расстановки для фотографии

Фото: gazeta.ru

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите из-за того, что следовал схеме расстановки политиков для их "семейного фото" . Об этом пишет "Российская газета".

По словам представителя Белого дома, схема расстановки для фотографии была утверждена заранее и Трамп не пытался занять место получше. 

Напомним, инцидент произошел на саммите в Брюсселе. Президент Дональд Трамп оттолкнул политика из Черногории и встал впереди него. Этот жест попал в объективы видеокамер.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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