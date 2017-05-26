Фото: gazeta.ru
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите из-за того, что следовал схеме расстановки политиков для их "семейного фото" . Об этом пишет "Российская газета".
По словам представителя Белого дома, схема расстановки для фотографии была утверждена заранее и Трамп не пытался занять место получше.
Напомним, инцидент произошел на саммите в Брюсселе. Президент Дональд Трамп оттолкнул политика из Черногории и встал впереди него. Этот жест попал в объективы видеокамер.
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