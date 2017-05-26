Фото: twitter.com/DennisHof
Фура протаранила здание публичного дома в американском штате Невада, передает РИА Новости.
По имеющейся информации, никто из персонала и посетителей заведения не пострадал. Примечательно, что инцидент произошел в публичном доме Moonlite Bunny Ranch, фигурирующем в известном телешоу.
Что касается грузовика, который въехал в здание, то он был угнан 40-летним Брайаном Брандтом. Мужчина направил трейлер прямо в ворота публичного дома.
Известно, что угонщик автомобиля был в бронежилете и маске. Владелец заведения оценил нанесенный ущерб в 400 тысяч долларов.
Комментарии
сотрудники бардэля хаааа
голые бабы по небу летят - в баню попал реактивный снаряд