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Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы, участники которой около трех лет в Барнауле изготавливали и продавали фальсифицированный алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Только Барнауле полиции удалось изъять более трех тысяч бутылок немаркированного алкоголя объемом около двух тысяч литров. Также были изъяты около полутора миллионов рублей и фальшивые документы на этот алкоголь.
Также подобные мероприятия провели и на всей территории Алтайского края. В итоге было изъято около восьми тысяч литров алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Также возбуждено около десяти уголовных дел.
Комментарии
а как можно палить алкоголь? он же загорится
журналюги просто неграмотные