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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления из учебного заведения получил почетную ученую степень в Гарвардском университете. Об этом пишет "ТАСС".
В вузе отметили, что Цукерберг был включен в рейтинги самых влиятельных людей мира по версии журналов Time и Forbes. Миллиарды долларов он тратит на благотворительность. Основатель соцсети ранее изучал информатику в Гарвардском университете, прежде чем перенес Facebook в Пало-Альто.
Сейчас Марк Цукерберг стал почетным доктором юридических наук.
Напомним, высшее образование Марк Цукерберг в годы студенчества не завершил. В 2002 году он поступил в Гарвардский университет, где до 2004 года обучался на факультете психологии. Параллельно с этим Марк посещал курсы ИТ. Цукерберг неоднократно характеризовал себя как хакера по призванию.
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