Старая версия сайта

Мобильная версия

Реклама на сайте

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Сможем вполне нормально прожить на 20-30 тысяч рублей

35-55 тысяч — самый оптимальный доход для семьи из трех человек

60-80 тысяч рублей нам дадут возможность жить безбедно

Для нормальной жизни семье из трех человек нужен доход не меньше 80-100 тысяч рублей

Больше 100 тысяч рублей. Меньший доход для семьи - это уже ненормально