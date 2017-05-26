Фото: retail-loyalty.org
Ситуацию с закупкой, связанной с участием в Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировали в "Почте России".
Напомним, что Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили закупку на общую сумму более 43 млн рублей. В пакет закупки входили экскурсии по Петербургу для сотрудников "Почты России", аренда искусственных растений, автомобиля представительского класса, подборка промо-персонала, включая девушек модельной внешности.
Все это в почтовой организации комментирую так: "Закупка проведена "Почтой России" в полном соответствии с законодательством РФ и согласована Минкомсвязью России. Единственным подрядчиком выступает Фонд "Росконгресс", который на основании распоряжения Правительства РФ (во вложении) является эксклюзивным организатором Петербургского международного экономического форума. Общая стоимость услуг Росконгресса включает как оплату партнерского пакета, так и застройку и эксплуатацию стенда "Почты России", а также расходы на организацию мероприятий".
Также добавляется: "Считаем необходимым напомнить, что "Почта России" является прибыльным коммерческим предприятием, при этом не получая субсидий от государства".
Комментарии