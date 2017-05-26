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Три девочки и три мальчика родились разу в американской семье, которая не могла родить ребенка около 17 лет, пишет РИА "Новости".
Отметим, что новоиспеченные родители родом из Нигерии Аджибола. Сейчас они живут в американском штате Виргиния. Шестерня появилась на свет 11 мая. Роды с кесаревым сечением принимала бригада из 40 медиков.
Дети родились на 30-й недели беременности. Дети чувствуют себя хорошо, но остаются в больнице. Самый маленький из новорожденных весил при рождении около 500 граммов, самый большой — чуть более 1 килограмма.
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