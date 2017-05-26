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Уровень воды в Оби в районе Барнаула опустился ниже критического значения, сообщает в пятницу, 26 мая, региональный Гидрометцентр.
В настоящее время река находится на отметке 525 сантиметров над нулем водомерного поста. За сутки вода опустилась на 16 сантиметров.
Критическая отметка в Барнауле, напомним. Составляет 540 сантиметров.
В администрации краевой столицы отмечают, что проезд на остров Шубинский в Затоне остается закрытым. При этом понтонный мост функционирует в полном объеме.
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Напомним, что в данный момент в Алтайском крае проходит вторая волна паводка. Не исключено, что уровень рек в регионе еще будет повышаться.
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