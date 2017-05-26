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Журнал Forbes опубликовал список, в котором представил самых богатейших наследников в России. Таким образом, в рейтинг попали 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Об этом пишет "Лента.ру".
На первом месте, как и в прошлом году, оказался сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова. Он является одним ребенком в семье. Ему может достаться наследство в 14,5 миллиарда долларов.
Далее идет дочь владельца компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко. Доля пятилетней Тары составляет 13,2 миллиарда долларов.
Третье место досталось детям владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. Каждый из его детей может получить по 9,2 миллиарда долларов.
Также в рейтинг богатейших наследников России вошли дети Алексея Кузьмичева, Сергея Галицкого, Искандера Махмудова, Виктора Вексельберга, Владимира Лисина, Геннадия Тимченко, Андрея Козицына, Виктора Рашникова, Дмитрия Рыболовлева, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Леонида Федуна, Алексея Мордашова, Владимира Потанина, Олега Дерипаски, Германа Хана и Петра Авена.
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Раскулачивать пора.