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Трое подростков подозреваются в краже алкоголя и сигарет в Алтайском крае — молодые люди разобрали стену магазина, чтобы получить свою добычу.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено в селе Черемное. По информации полиции, злоумышленники, разобрав часть стены, проникли в один из продуктовых магазинов, и похитили из него более 60 бутылок с алкогольными напитками, около 10 блоков сигарет, продукты питания и денежные средства в сумме 15 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба составила порядка 60 тысяч рублей. По подозрению в преступлении были задержаны трое местных жителей 1999 — 2001 годов рождения. Часть похищенного была изъята.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
голодные дети уже вынуждены воровать алкоголь и табак. куда смотрят органы социальной опеки?всё лучшее детям.
эти дети выросли в жирные годы, не привыкли себе отказывать в чем-либо
18 лет онижедети! понять простить дать чуйской забористой травы для полного кайфа и отпустить!