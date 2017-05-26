Фото: pixabay.com
Пассажир в Японии поджег журналы в вагоне скоростного поезда Синкансэн, следовавшего в префектуру Окаяма. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, японец поджог стопку журналов, лежавших на сиденье. Пламя удалось потушить самим пассажирам.
На следующей станции его задержали сотрудники правоохранительных органов. Свой поступок он объяснил тем, поезд приближался к станции Окаяма. Более подробных объяснений не приводится. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы продолжить движение.
Комментарии
амик, какойто поток сознания у вас ...
"Японец попытался поджечь вагон ", "Пассажир поджог стопку журналов. " "Свой поступок он объяснил тем, поезд приближался к станции Окаяма."
вы сами то читаете что пишете?
На фото электричка Deutsche Bahn в Германии
японец в германии жжет!