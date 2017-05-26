Пятница, 26 Май, 13:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,07
€ 63,01
Brent
$ 51,5
14°
Обь
525см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Японец попытался поджечь вагон скоростного поезда на ходу

, ИА "Амител"
Пассажир поджог стопку журналов. Свои действия он странно объяснил

Фото: pixabay.com

Пассажир в Японии поджег журналы в вагоне скоростного поезда Синкансэн, следовавшего в префектуру Окаяма. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, японец поджог стопку журналов, лежавших на сиденье. Пламя удалось потушить самим пассажирам.

На следующей станции его задержали сотрудники правоохранительных органов. Свой поступок он объяснил тем, поезд приближался к станции Окаяма. Более подробных объяснений не приводится. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт, чтобы продолжить движение.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

26.05.2017 13:00
- гость -

амик, какойто поток сознания у вас ...
"Японец попытался поджечь вагон ", "Пассажир поджог стопку журналов. " "Свой поступок он объяснил тем, поезд приближался к станции Окаяма."
вы сами то читаете что пишете?

0  0
26.05.2017 13:22
- гость -

На фото электричка Deutsche Bahn в Германии

0  0
26.05.2017 13:24
- гость -

японец в германии жжет!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
13:25
Житель Владивостока избил воспитательницу детсада из-за замечания 0
13:14
Повышенная угроза: россиян призвали воздержаться от вояжей в Британию 0
13:04
Штормпрогноз на пять дней объявлен на Алтае из-за высокой пожароопасности 1
12:50
Позиции относительно антироссийских санкций у Трампа пока нет - СМИ 0
12:42
Возвращение "Галактики": барнаульский ТРЦ разрешили открыть после обрушения 6
12:33
Экс-глава почтового отделения на Алтае присвоила пенсий на 120 тысяч рублей 0
12:24
Японец попытался поджечь вагон скоростного поезда на ходу 3
12:13
Еще одну барнаульскую автошколу поймали на нарушениях закона 0
12:06
Фаворита Канн "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула 2
11:57
"Единая Россия" не пустит во власть криминалитет - Неверов 14
11:50
Экомобиль будет принимать лампы и ртутьсодержащие отходы в Барнауле 27 мая 0
11:41
Жителей Барнаула приглашают на митинг в защиту осужденной Оксаны Ткаченко 49
11:32
Ночью заморозки, днем жара. Какую погоду ждать жителям Алтая на выходных? 0
11:24
Сын акционера "Лукойла" возглавил список богатейших наследников от Forbes 3
11:13
Подростки на Алтае разобрали стену магазина, чтобы украсть выпивку и табак 4
11:02
Уровень Оби в Барнауле опустился ниже критической отметки 4
10:50
Комментатор "Матч.ТВ" рассказал о банкротстве и увольнении сотрудников. Что происходит? 7
10:36
Жительница США решила выйти замуж за железнодорожный вокзал 3
10:16
Американка родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания 0
10:13
"Почта России" прокомментировала закупку с красивыми девушками 3
10:04
Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления получил ученую степень 1
09:47
Вспоминая визит Бориса Николаевича: как в Барнауле встречали Ельцина. Видео 4
09:35
Полиция конфисковала 8 тыс. литров паленого алкоголя в Алтайском крае 3
09:30
СК "Темп" подвел итоги турнира "Футбольная битва" 0
09:24
Фура протаранила публичный дом в штате Невада 2
09:15
Пресс-секретарь Трампа объяснил, почему президент толкнул премьера 1
09:00
Продолжается продажа квартир в новом жилом комплексе в центре Барнаула 0
08:55
Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Учителя 16
08:33
Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите, чтобы быть впереди. Видео 20
08:30
Тест: Насколько вы ребенок? 3
08:15
Более 300 человек борются с последствиями наводнения в Алтайском крае 0
08:00
Как получить Iphone за тест-драйв? 0
07:34
Показываем первый полет новейшего российского вертолета Ка-62. Видео 3
07:13
Смех и слезы. Как в Барнауле прошли школьные звонки?
Смотрите фоторепортаж с "последнего звонка" в барнаульской гимназии №5 и вспоминайте себя
07:03
Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото 22
06:32
Гид по АКЗС: новый проект на Amic.ru
Все самое важное об Алтайском краевом Законодательном Собрании и его депутатах
06:01
Главная барнаульская елка может переехать в парк Изумрудный 21
05:08
Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая 0
04:01
25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин 18
03:27
Авиабомба 72 года пролежала под стадионом "Торпедо" в Таганроге 0
02:21
Депутатов Госдумы предложили заменить РобоДепутатами 5
01:01
Кажется безумием, но Бразилия хочет поучиться футболу у России 3
00:45
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами 6
23:58
"Почта России" потратит миллион рублей на красивых девушек 1
23:36
Глава Минкомсвязи об оптимальном росте тарифов из-за "пакета Яровой" 0
23:18
Суд не увидел оскорбления чувств верующих на фото с куличом и яйцами 4
22:56
Главбух "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием 0
22:23
Уборщицу Газпрома обокрали: утащили 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe 6
22:09
Медведев подписался на страницу Усманова во "ВКонтакте 3
21:56
Реальные доходы россиян упали в апреле до уровня 2009 года - ВЭБ 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.