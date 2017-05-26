Митинг в защиту Оксаны Ткаченко пройдет в Барнауле. Напомним, женщину осудили на 6,8 лет за то, что она выстрелила из травматического пистолета в бывшего мужа. Причиной конфликта, по словам осужденной, стало то, что экс-супруг избивал ее сына.
Суд признал Оксану Виновной и назначил наказание в виде 6,8 лет лишения свободы. Эта история прогремела на всю страну. В сети даже появилась петиция защиту жительницы Барнаула, адресованную Генеральному прокурору России Юрию Чайке. В настоящее время на сайте Change.org в поддержку Оксаны Ткаченко собрано более четырех тысяч подписей.
Известно, что двое несовершеннолетних детей Оксаны находятся на воспитании у бабушки, мамы осужденной.
В воскресенье, 28 мая, жителей Алтайского края приглашают на митинг в защиту Оксаны Ткаченко. Митинг пройдет на площади Свободы в Барнауле. Начало в 12 часов.
Комментарии
Ценник озвучьте.
А если привлечь по статье за давление на правосудие организатора?
ооо у меня соседа посадили ..мож тож митинг устроим да распустим их всех
какая защита? мало дали, надо лет 15 по совокупности за все
Люди вы че чекнулись...хааааа митинг !!
26.05.2017 11:45
- гость -
А нет в раиссе правосудия, не на кого давить.
а митинг в защиту медицины когда будет?
какая защита, ей паходу дабаваить нада!
месный. за что добавить? что она себя и ребенкаот побоев спасала ? жирдяй их лупил регулярно
блиииииин если эта канетель будет все 6 лет информация в сети!! можно точно застрелиться!я предлогаю устроить митинг чтоб их больше не где не показывали и не говорили проо это беспонтовое делооооооо!хвааатит
никто их не лупил. дура она. доигралась. и предыдущий лупил, и этот лупил и ....добавить
а если действительно лупил, значит за дело..
Какой митенг,обоих отправить в Магадан,лес валить!