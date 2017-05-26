Новый фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который 1 июня выходит в российский кинотеатр, покажут в Барнауле.
Как сообщили Amic.ru в компании "Киномир", драма самого успешного российского режиссера последнего десятилетия будет идти в кинотеатрах "Арена" и "Европа".
Отметим, что картина "Нелюбовь" недавно была показана на 70-м Каннском кинофестивале, где ее встретили с овациями. Фильм является одним из главных фаворитов на получение "Золотой пальмовой ветви". Жюри, под председательством Педро Альмадовра, огласит итоги фестиваля уже 27 мая.
"Нелюбовь" — драма и пятый фильм Звягинцева. В основе сюжета – история супругов, чей сын исчезает на фоне развода.
Комментарии
Если в Каннах аплодировали, значит на родине устроят обструкцию, Левиафана еще ему припомнят...
26.05.2017 12:31
- гость -
А что сделаешь, если нелюбовь?!