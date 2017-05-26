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"Единая Россия" не пустит во власть криминалитет - Неверов

, ИА "Амител"
Партфункционер Сергей Неверов рассказал о "темных личностях" из регионов

Фото: smolensk-i.ru

"Единая Россия" не допустит к власти неких "темных личностей" с криминальным прошлым. Такое завление за несколько дней до предварительного голосования партии "Единая Россия" сделал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов.

"К сожалению, во власть в ряде регионов до сих пор пытаются попасть темные личности, выходцы из криминальных и околокриминальных кругов, которые в 90-е годы, пользуясь беззаконием и общим хаосом, через коррупционные схемы смогли легализовать свои бизнесы и заново нарисовать себе новый, чистый имидж", — заявил Сергей Неверов.

Он добавил, что партия получает подобные сигналы из некоторых регионов России.

Сергей Неверов напомнил, что 28 мая состоится предварительное голосование по определению кандидатов "Единой России" на региональных выборах (праймериз).

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"Я напоминаю слова президента Владимира Путина, что одним из приоритетов сегодняшней России должна стать атмосфера тотальной нетерпимости к коррупции и криминалу. И мы будем делать все для того, чтобы такая атмосфера была создана во всех регионах России, вне зависимости от того, на каком расстоянии от Москвы они находятся", — сказал он.

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Комментарии

26.05.2017 12:04
1

Криминалитет не пустит другой криминалитет

0  0
26.05.2017 12:08
гость-пенсионер

плюсану

0  0
26.05.2017 12:11
гость

криминалитетов??? криминалитеты это кто?

0  0
26.05.2017 12:11
- гость -

а когда запретят чиновникам пользоваться имуществом фондов или подконтрольных заводов ??? А то все нищие нищие , аж шубохранилища уже манто не вмещают. Ложки икорные необновленные! Государство обязано отчитываться перед народом на что оно тратит НАШИ НАЛОГИ!

0  0
26.05.2017 12:12
- гость -

"крышеватель" бизнесу разбушевавси?

0  0
26.05.2017 12:16
Сталинский Сокол

Какая ахинея из уст этого деятеля. Если уж Менахем Ааронович Мендель попался на красовках по адресу не указанному в его декларации. Ну-ну! Мели Емеля-Твоя неделя!

0  0
26.05.2017 12:22
- гость -

НАЧАЛОСЬ?
В центре Москвы мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в "Майбах" и скрылся, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 мая. Водитель ждал, пока охрана откроет ворота, и увидел в зеркало заднего вида, как к машине бежит человек с бутылкой в руках. Автомобилист резко тронулся с места, брошенная бутылка разбилась о багажник машины.

0  0
26.05.2017 12:29
- гость -

Конечно... своих некуда девать...

0  0
26.05.2017 12:44
Брежневский дятел

Лет 8 назад Юрий Шевчук снимая документальный фильм в госдуме сказал то ли Володину то ли кому. Типа вы зачем всю оппозицию задавили? Вас же на вилах отсюда вынесут. Вы сами себе могилу роете. Тогда казалось смешно. протестная активность была нулевая. Ну а сейчас уже не смешно.

0  0
26.05.2017 12:45
Элвис

"ай эм нот криминал" - классика. Никсон. ))

0  0
26.05.2017 12:45
- гость -

А мы помним расследование Навального, хлопец имеет дворец, но принадлежит он теще, которая продала квартиру (в регионе) и приобрела особняк в сотни миллионов...

0  0
26.05.2017 13:14
- гость -

Конкуренты наступают? А в Думе так тепло и сытно.

0  0
26.05.2017 13:16
Ируся

Прям "Бандитский Петербург" какой-то.........

0  0
26.05.2017 13:30
- гость -

Деградация партии "Единая Россия" идет полным ходом...

0  0
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