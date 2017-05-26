Фото: inform.kz
Прокуратура Барнаула выявила нарушения в деятельности очередной автошколы в городе, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В ведомстве подчеркивают, что организация обучала граждан, не имея заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям и программе.
"Кроме того, автошколой не принято мер к медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения. Ряд кандидатов в водители к обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускались в отсутствие медицинской справки установленного образца", — добавляют в прокуратуре.
Кроме того, автошкола нарушала закон при заключении договоров об оказании образовательных услуг, ограничивая права клиентов.
Директору организации внесено представление о необходимости устранить несоответствия нормам закона.
В прокуратуре также добавляют, что проверки продолжаются еще в четырех автошколах краевого центра.
Комментарии