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Бывшую руководительницу почтового отделения в Шелаболихинском районе Алтайского края обвиняют в присвоении более 120 тысяч рублей, которые направлялись на пенсии.
Как сообщили в региональной прокуратуре, женщина подделывала подписи получателей денежных средств.
"При этом похищала она на протяжении более года денежные средства лиц, которые с наименьшей вероятностью заметят данный факт (в связи с возрастом, злоупотреблением спиртными напитками и тому подобное). Дознанием доказано совершение последней хищения более 120 тысяч рублей", — указывают в надзорном ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд.
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