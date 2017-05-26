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Возвращение "Галактики": барнаульский ТРЦ разрешили открыть после обрушения

, ИА "Амител"
Собственник комплекса Евгений Ракшин сообщил о завершении ремонтно-восстановительных работ

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Открытие крупнейшего торгово-развлекательного комплекса "Галактика", который приостановил свою работу после обрушения кровли, может состояться в самое ближайшее время — собственник здания Евгений Ракшин объявил о завершении ремонтно-восстановительных работ.

Как сообщили в государственной инспекции Алтайского края, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания при участии сотрудников службы госстройнадзора, представителей администрации Барнаула и руководителя краевой Госинспекции Андрея Степанова.

"Евгений Ракшин, собственник и инвестор комплекса, информировал участников об окончании ремонтно-восстановительных работ и завершении полного обследования здания первой очереди комплекса", — отмечают в ведомстве.

В Госинспекции добавляют, что застройщик "Галактики" разработал проектную документацию на выполнение капремонта.

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В ходе работ были восстановлены и усилены основные несущие элементы конструкций. В итоге их запас прочности повышен на 20% по отношению к расчетным показателям.

По результатам обследований были выданы положительные технические заключения.

Напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором "Галактики", произошло обрушение кровли. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Торговый комплекс был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.

В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

Также в связи с произошедшим застройщику было выдано предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.05.2017 12:46
гОсть

ну здравствуйте еще большие пробки на строителей.
Жаль, что администрации плевать на жителей... хотя, конечно, им важнее деньги Ракшиных...

0  0
26.05.2017 12:56
- гость -

12:46, как раз сегодня ночью нарисовали стоп-линии на Строителей-Ядринцева, скоро и светофор снимут с "мигалки". Администрации важнее, куда бы поставить елку, а то что Строителей и без всяких ТЦ перегружен уже лет 5, до этого им нет дела, стадо и в пробке постоит...

0  0
26.05.2017 13:18
Я

Что вы за народ, только бы хаить и стонать!

Ну будут пробки из-за Ашана- и будем о них говорить. Можно подумать при БАМЗ их не было! В качестве примера могу привести -Пионер!? Не знаю как вам, а мне кажется пробок там стало меньше как раз после строительства ТРЦ.

P.S. А дороги то во всем городе строят! Что то никто не похвалил власть!

0  0
26.05.2017 13:25
Ты

Спасибо за коментарий, Сергей Иванович Дугин

0  0
26.05.2017 13:29
- гость -

наконец-то на строителей будет нормальный ТЦ. НАМ, ЖИТЕЛЯМ ЭТОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, ОЧЕНЬ НУЖЕН ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. надоело за каждой мелочевкой на общественном транспорте ездить

0  0
26.05.2017 13:29
- гость -

26.05.2017 13:18
Я
А и правда - сам себя не похвалишь, так никто и не вспомнит)

0  0
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