Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Открытие крупнейшего торгово-развлекательного комплекса "Галактика", который приостановил свою работу после обрушения кровли, может состояться в самое ближайшее время — собственник здания Евгений Ракшин объявил о завершении ремонтно-восстановительных работ.
Как сообщили в государственной инспекции Алтайского края, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания при участии сотрудников службы госстройнадзора, представителей администрации Барнаула и руководителя краевой Госинспекции Андрея Степанова.
"Евгений Ракшин, собственник и инвестор комплекса, информировал участников об окончании ремонтно-восстановительных работ и завершении полного обследования здания первой очереди комплекса", — отмечают в ведомстве.
В Госинспекции добавляют, что застройщик "Галактики" разработал проектную документацию на выполнение капремонта.
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В ходе работ были восстановлены и усилены основные несущие элементы конструкций. В итоге их запас прочности повышен на 20% по отношению к расчетным показателям.
По результатам обследований были выданы положительные технические заключения.
Напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором "Галактики", произошло обрушение кровли. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Торговый комплекс был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.
В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.
Также в связи с произошедшим застройщику было выдано предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ.
Комментарии
ну здравствуйте еще большие пробки на строителей.
Жаль, что администрации плевать на жителей... хотя, конечно, им важнее деньги Ракшиных...
12:46, как раз сегодня ночью нарисовали стоп-линии на Строителей-Ядринцева, скоро и светофор снимут с "мигалки". Администрации важнее, куда бы поставить елку, а то что Строителей и без всяких ТЦ перегружен уже лет 5, до этого им нет дела, стадо и в пробке постоит...
Что вы за народ, только бы хаить и стонать!
Ну будут пробки из-за Ашана- и будем о них говорить. Можно подумать при БАМЗ их не было! В качестве примера могу привести -Пионер!? Не знаю как вам, а мне кажется пробок там стало меньше как раз после строительства ТРЦ.
P.S. А дороги то во всем городе строят! Что то никто не похвалил власть!
Спасибо за коментарий, Сергей Иванович Дугин
наконец-то на строителей будет нормальный ТЦ. НАМ, ЖИТЕЛЯМ ЭТОЙ ЧАСТИ ГОРОДА, ОЧЕНЬ НУЖЕН ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. надоело за каждой мелочевкой на общественном транспорте ездить
26.05.2017 13:18
Я
А и правда - сам себя не похвалишь, так никто и не вспомнит)