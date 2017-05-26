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Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае в период с 27 по 31 мая из-за высокой степени горимости, сказано на сайте ЦГМС по региону.
Как сказано в сообщении, местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), в Угловском, Шипуновском сохранится, в Рубцовском, Поспелихинском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости). На 26 мая чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости) отмечается в Угловском и Шипуновском районах, высокая пожароопасность (четвертый класс горимости) в Алейском, Волчихинском, Поспелихинском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах. 26-27 мая при прояснениях по краю ожидаются заморозки до минус 2 гр. С.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , на предстоящим выходных ночью передают заморозки. При этом днем температура воздуха будет теплой. Температура воздуха днем в субботу, 27 мая, составит +21...+26 градусов. А днем в воскресенье, 28 мая, температура прогреется до +27...+32.
Комментарии
Четвертая и пятая классы - это плохо!