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Граждан России призвали не посещать Великобританию без лишней необходимости ввиду повышенного уровня террористической угрозы.
Соответствующее обращение опубликовало посольство России в Британии. "В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, "неизбежностью уже в ближайшее время", по определению британских спецслужб, нового террористического акта, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию", — говорится в сообщении.
В первую очередь россиянам рекомендуют не посещать мегаполисы.
Тем же гражданам РФ, кто уже находится в Британии, рекомендуют следить за предупреждениями властей, проявлять осторожность.
Отметим, что в связи с терактом в Манчестере уровень террористической угрозы встране повышен до "критического".
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