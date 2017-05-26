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Житель Владивостока избил 57-летнюю воспитательницу детского сада из-за того, что женщина сделала ему замечание. Об этом пишет РИА "Новости".
Работник дошкольного учреждения гуляла с детьми на территории детсада. Там она увидела постороннего мужчину, который также гулял вместе своим ребенком. Женщина напомнила мужчине, что на территории детсада посторонним находиться нельзя. После этого замечания мужчина набросился на нее с кулаками.
Воспитательницу пришлось госпитализировать в городскую больницу. Устанавливается степень тяжести вреда ее здоровью. Мужчина задержан и находится в полиции.
Комментарии
Де бил, что ли?
Мне вообще не понятна ситуация: зачем приходить на территорию дет.сада? Сейчас во дворах, скверах масса всяких лазалок, качелей и т.д. И не только в новых районах! Дет.сад - закрытая территория! Воспитатели несут ответственность за детей!
видимо с днр вернулся
избивал прям при детях? жесть!