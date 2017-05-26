Территория парка "Изумрудный" будет сохранена в полном объеме, застройки не будет. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил новый арендатор — директор ООО "Лидер" Владимир Фишер

"Здесь не планируется никакой застройки. И даже не рассматривается такой вариант. Надо сохранить парк. Такой большой зеленой части в центре города больше нет", — сказал он во время интервью с корреспондентом Amic.ru.

Полностью беседу читайте в понедельник, 29 мая. Владимир Фишер расскажет о том, что будет с аттракционами, что сделают в воротами и каковы перспективы проведения в парки главной городской елки.

Площадь парка — почти 20 гектаров. Официальное название — "Парк культуры и отдыха Октябрьского района". Но в народе его называют "Изумрудным".

Новый арендатор появился у площадки в марте 2017 года. Это ООО "Лидер". С 2002 года по 2017-й парк арендовал барнаульский предприниматель Павел Тулин (ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский"). После развала СССР на территории парка было построено несколько жилых домов. Павел Тулин предупреждал, что если он уйдет из парка, то его могут отдать под застройку.

Читайте также: И клещ не проскочит: как проверяют перед открытием сезона парки Барнаула

Летом 2017 года парк официально не открылся. Там можно гулять, территорию обработали от клещей. Но ни один аттракцион не работает. Пока новый арендатор проводит работы по благоустройству.

О том, как парк пришел в запустение, в каком он сейчас состоянии и о конфликте Павла Тулина с администрацией читайте в проекте Amic.ru "Парки Барнаула".