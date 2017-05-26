Пятница, 26 Май, 16:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,07
€ 63,01
Brent
$ 51,5
15°
Обь
525см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017 ЕГЭ-2017
Новости

Никакой застройки в барнаульском парке "Изумрудный" не будет — арендатор

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Парк сохранят от многоэтажек и торговых центров

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Территория парка "Изумрудный" будет сохранена в полном объеме, застройки не будет. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил новый арендатор — директор ООО "Лидер" Владимир Фишер

"Здесь не планируется никакой застройки. И даже не рассматривается такой вариант. Надо сохранить парк. Такой большой зеленой части в центре города больше нет", — сказал он во время интервью с корреспондентом Amic.ru.

Полностью беседу читайте в понедельник, 29 мая. Владимир Фишер расскажет о том, что будет с аттракционами, что сделают в воротами и каковы перспективы проведения в парки главной городской елки.

Площадь парка — почти 20 гектаров. Официальное название — "Парк культуры и отдыха Октябрьского района". Но в народе его называют "Изумрудным".

Новый арендатор появился у площадки в марте 2017 года. Это ООО "Лидер". С 2002 года по 2017-й парк арендовал барнаульский предприниматель Павел Тулин (ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский"). После развала СССР на территории парка было построено несколько жилых домов. Павел Тулин предупреждал, что если он уйдет из парка, то его могут отдать под застройку.

Читайте также: И клещ не проскочит: как проверяют перед открытием сезона парки Барнаула

Летом 2017 года парк официально не открылся. Там можно гулять, территорию обработали от клещей. Но ни один аттракцион не работает. Пока новый арендатор проводит работы по благоустройству.

О том, как парк пришел в запустение, в каком он сейчас состоянии и о конфликте Павла Тулина с администрацией читайте в проекте Amic.ru "Парки Барнаула".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
16:24
Цены на бензин в Алтайском крае могут резко вырасти уже с начала июня 0
16:17
Машина слетела с трассы и перевернулась под Барнаулом. Фото 0
16:08
Никакой застройки в барнаульском парке "Изумрудный" не будет — арендатор 0
15:52
Путину предложили провести первую в России административную амнистию 2
15:47
Что интересного пройдет в Барнауле на выходных и где побывать 27 и 28 мая? 1
15:33
Грузовик "Марии-Ра" наехал на легковушку в Новосибирске. Фото 3
15:23
Смотрим на детскую площадку, открывающуюся на поселке Южном 1 июня 2
15:15
Реки Алтайского края могут резко подняться на рубеже мая и июня 2
15:05
Алтайская полиция разыскала ребенка, пропавшего во время езды на велосипеде 0
14:48
В Китае за коррупцию казнили бывшего советника местной администрации 7
14:32
Директор "Тригрупп" о том, можно ли разбогатеть на организации концертов 2
14:23
Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин о конкуренции, "законе Яровой" и связи 5G 1
14:18
Лаура Биаджотти по прозвищу "королева кашемира" скончалась в Италии 1
14:05
Премьер Черногории сказал, что не обиделся на Трампа из-за толчка 5
13:51
Городской парк в Алейске реконструируют по программе "Единой России" 3
13:38
64% американцев считают Россию врагом — опрос 7
13:25
Житель Владивостока избил воспитательницу детсада из-за замечания 5
13:14
Повышенная угроза: россиян призвали воздержаться от вояжей в Британию 1
13:04
Штормпрогноз на пять дней объявлен на Алтае из-за высокой пожароопасности 2
12:50
Позиции относительно антироссийских санкций у Трампа пока нет - СМИ 0
12:42
Возвращение "Галактики": барнаульский ТРЦ разрешили открыть после обрушения 16
12:33
Экс-глава почтового отделения на Алтае присвоила пенсий на 120 тысяч рублей 0
12:24
Японец попытался поджечь вагон скоростного поезда на ходу 3
12:13
Еще одну барнаульскую автошколу поймали на нарушениях закона 0
12:06
Фаворита Канн "Нелюбовь" Андрея Звягинцева покажут в кинотеатрах Барнаула 3
11:57
"Единая Россия" не пустит во власть криминалитет - Неверов 22
11:50
Экомобиль будет принимать лампы и ртутьсодержащие отходы в Барнауле 27 мая 0
11:41
Жителей Барнаула приглашают на митинг в защиту осужденной Оксаны Ткаченко 114
11:32
Ночью заморозки, днем жара. Какую погоду ждать жителям Алтая на выходных? 0
11:24
Сын акционера "Лукойла" возглавил список богатейших наследников от Forbes 5
11:13
Подростки на Алтае разобрали стену магазина, чтобы украсть выпивку и табак 4
11:02
Уровень Оби в Барнауле опустился ниже критической отметки 5
11:00
В Республике Алтай установили систему видеонаблюдения за ЕГЭ 0
10:50
Комментатор "Матч.ТВ" рассказал о банкротстве и увольнении сотрудников. Что происходит? 7
10:36
Жительница США решила выйти замуж за железнодорожный вокзал 4
10:16
Американка родила сразу шестерых детей после 17 лет ожидания 0
10:13
"Почта России" прокомментировала закупку с красивыми девушками 6
10:04
Марк Цукерберг спустя 12 лет после отчисления получил ученую степень 1
09:47
Вспоминая визит Бориса Николаевича: как в Барнауле встречали Ельцина. Видео 5
09:35
Полиция конфисковала 8 тыс. литров паленого алкоголя в Алтайском крае 4
09:30
СК "Темп" подвел итоги турнира "Футбольная битва" 0
09:24
Фура протаранила публичный дом в штате Невада 2
09:15
Пресс-секретарь Трампа объяснил, почему президент толкнул премьера 1
09:00
Продолжается продажа квартир в новом жилом комплексе в центре Барнаула 0
08:55
Поклонская инициировала проверку кинокомпании режиссера Учителя 21
08:33
Трамп оттолкнул премьера Черногории на саммите, чтобы быть впереди. Видео 21
08:30
Тест: Насколько вы ребенок? 3
08:15
Более 300 человек борются с последствиями наводнения в Алтайском крае 0
08:00
Как получить Iphone за тест-драйв? 0
07:34
Показываем первый полет новейшего российского вертолета Ка-62. Видео 3
07:13
Смех и слезы. Как в Барнауле прошли школьные звонки?
Смотрите фоторепортаж с "последнего звонка" в барнаульской гимназии №5 и вспоминайте себя
07:03
Квартиру с сауной и кинотеатром продают в Барнауле за 19,5 млн рублей. Фото 26
06:32
Гид по АКЗС: новый проект на Amic.ru
Все самое важное об Алтайском краевом Законодательном Собрании и его депутатах
06:01
Главная барнаульская елка может переехать в парк Изумрудный 27
05:08
Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая 0
04:01
25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин 21
03:27
Авиабомба 72 года пролежала под стадионом "Торпедо" в Таганроге 0
02:21
Депутатов Госдумы предложили заменить РобоДепутатами 5
01:01
Кажется безумием, но Бразилия хочет поучиться футболу у России 4
00:45
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.