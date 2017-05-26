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Премьер Черногории Душко Маркович прокомментировал ситуацию, произошедшую на саммите НАТО в Брюсселе, когда его толкнул президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что инцидент, произошедший в четверг, 25 мая, Маркович назвал "безобидной ситуацией".
"Я действительно не обратил на это внимания. Я просто увидел реакции в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация", — сказал премьер Черногории.
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Кроме того, черногорский премьер назвал естественным, что "президент Соединенных Штатов стоит в переднем ряду".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в объективы телекамер попала ситуация, когда Трамп немного толкнул Душко, чтобы встать впереди него.
Комментарии
Душко, есть хорошая поговорка : слугам хоть ссы в глаза, от хозяев всё божья роса
а мне говорит не больно,и курица довольна
я было подумал что они толчек не поделили.
26.05.2017 14:31
- гость -
Не ... толкались за место справа у руки прибалтийской "красавицы"!
что за журналисты емае заголовки отвратительные