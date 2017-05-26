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Россию считают врагом США 64% американцев, показал социальный опрос Fox News, передает РИА Новости.
При этом более 70% респондентов полагают, что действующий президент Дональд Трамп видит в РФ союзника. Отвечая на вопрос как, по их мнению, "президент Трамп рассматривает отношения США с Россией", 73% участников опроса высказали уверенность в том, что глава Белого дома видит в РФ союзника.
20% полагают, что Трамп все же расценивает Москву в качестве врага.
Главным же врагом Америки респонденты называют КНДР (93%). Следом идет Иран (80%) и Сирия (76%). Россия с ее 64% оказалась на четвертом месте.
Отмечается, что опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.
Комментарии
ВЫ АМЕРИГУ НЕ ОТКРЫЛИ. ВСЕГДА ТАК БЫЛО.
опрос на аудитории в тыщу челов - грош ему цена.
The Fox News poll is based on landline and cellphone interviews with 1,011 randomly chosen registered voters nationwide and was conducted under the joint direction of Anderson Robbins Research (D) and Shaw & Company Research (R) from May 21-23, 2017. The poll has a margin of sampling error of plus or minus three percentage points for all registered voters.
Яркий пример результативной пропаганды. Ну как КНДР может быть главным врагом США? Страны просто несоразмеримы. НО маленькая Корея позволила себе не принять коленнолоктевую позу перед штатами, как это сделали огромное количество считающих себя могучими стран. За это на КНДР была обкатана система демонизации, то что сейчас даже Трамп называет "фейк ньюс". Вот вам и результат. Сейчас сия обкатанная система применяется в отношении России, да и собственного президента.
Не дотягивают они до 86% ... это явная недоработка Рогозина
это рейтинг ненависти, а не рейтинг доверия (в нашем случае, 86%)
ВСУ КРУШАТ ОБОРОНУ ОПОЛЧЕНИЯ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ: ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ НАСТУПЛЕНИЕ http://warfiles.ru/show-153482-vsu-krushat-oboronu-opolcheniya-po-vsemu-frontu-ozhidaetsya-bolshoe-nastuplenie.html