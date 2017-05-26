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64% американцев считают Россию врагом — опрос

, ИА "Амител"
Главным же оппонентом Штатов граждане этой страны считают КНДР

Фото: wealthoffshore.net

Россию считают врагом США 64% американцев, показал социальный опрос Fox News, передает РИА Новости.

При этом более 70% респондентов полагают, что действующий президент Дональд Трамп видит в РФ союзника. Отвечая на вопрос как, по их мнению, "президент Трамп рассматривает отношения США с Россией", 73% участников опроса высказали уверенность в том, что глава Белого дома видит в РФ союзника.

20% полагают, что Трамп все же расценивает Москву в качестве врага.

Главным же врагом Америки респонденты называют КНДР (93%). Следом идет Иран (80%) и Сирия (76%). Россия с ее 64% оказалась на четвертом месте.

Отмечается, что опрос провели 21-23 мая среди случайно выбранных тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.05.2017 13:55
- гость -

ВЫ АМЕРИГУ НЕ ОТКРЫЛИ. ВСЕГДА ТАК БЫЛО.

0  0
26.05.2017 13:59
- гость -

опрос на аудитории в тыщу челов - грош ему цена.

0  0
26.05.2017 14:03
- гость -

The Fox News poll is based on landline and cellphone interviews with 1,011 randomly chosen registered voters nationwide and was conducted under the joint direction of Anderson Robbins Research (D) and Shaw & Company Research (R) from May 21-23, 2017. The poll has a margin of sampling error of plus or minus three percentage points for all registered voters.

0  0
26.05.2017 14:10
- гость -

Яркий пример результативной пропаганды. Ну как КНДР может быть главным врагом США? Страны просто несоразмеримы. НО маленькая Корея позволила себе не принять коленнолоктевую позу перед штатами, как это сделали огромное количество считающих себя могучими стран. За это на КНДР была обкатана система демонизации, то что сейчас даже Трамп называет "фейк ньюс". Вот вам и результат. Сейчас сия обкатанная система применяется в отношении России, да и собственного президента.

0  0
26.05.2017 14:33
- гость -

Не дотягивают они до 86% ... это явная недоработка Рогозина

0  0
26.05.2017 14:39
- гость -

это рейтинг ненависти, а не рейтинг доверия (в нашем случае, 86%)

0  0
26.05.2017 14:45
- гость -

ВСУ КРУШАТ ОБОРОНУ ОПОЛЧЕНИЯ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ: ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ НАСТУПЛЕНИЕ http://warfiles.ru/show-153482-vsu-krushat-oboronu-opolcheniya-po-vsemu-frontu-ozhidaetsya-bolshoe-nastuplenie.html

0  0
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