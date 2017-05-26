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Городской парк в Алейске реконструируют по программе "Единой России"

, ИА "Амител"
В городе будут также благоустроены дворы многоквартирных домов

Фото: Turistka.ru

Городской парк, центральную площадь Алейска, а также фонтан и прилегающую территорию благоустроят по госпрограмме по инициативе партии "Единая Россия". Инициаторами ремонта этой площадки стали сами жители. Подробности сообщает пресс-служба партии.

В 2017 году в Алейске отремонтируют фонтан и асфальтовое покрытия на центральной площади у Мемориала славы, благоустроят парки. Город получил и средства на ремонт внутридворовых территорий.

"Все эти объекты, безусловно, требуют ремонта. Они строились давно, и бюджет города не позволял привести их в порядок. На встречах с жителями было принято решение искать возможность войти в краевые и федеральные программы по благоустройству", – рассказал депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании Юрия Матвейко,

Алейск, напомним, стал участником двух партийных проектов "Единой России": "Городская среда" и "Парки малых городов".

По первому город получит 18,3 млн рублей, из них 11,8 млн рублей направят на обустройство внутридворовых территорий. Остальные средства пойдут на благоустройство мест массового пребывания горожан и парка.

Подробнее о проектах читайте в проекте ИА "Амител" "Единая Россия". Перезагрузка".

Особенностью этих проектов стало максимальное участие граждан в определении списка объектов. С 1 апреля по 1 мая жители города направляли в общественную комиссию заявки с предложениями по выбору парка и видов работ по благоустройству городских объектов и дворов. Сейчас на официальном сайте Алейска идет обсуждение проектов реконструкции и благоустройства.


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Комментарии

26.05.2017 14:03
- гость -

...Рассказал депутат ЮриЯ Матвейко....Амиковцы,хватит уже бухать на работе)

0  0
26.05.2017 14:06
- гость -

Деньги бюджетные, а молодец "Единая Россия"...

0  0
26.05.2017 14:20
- гость -

Ну так молодцы, что не весь бюджет разворовали

0  0
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