Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Генеральный директор самого молодого мобильного оператора в стране Tele2 Сергей Эмдин, который чуть больше года возглавляет компанию, приехал с рабочим визитом в Барнаул. По данному случаю Сергей в неформальной обстановке встретился с алтайскими журналистами, где рассказал о конкуренции, развитии телекома в Алтайском крае и перспективах появления в России 5G.

О цели поездки

Почти всё процессы мы контролируем из Москвы. Тем не менее, нам очень важно иметь обратную связь, понимать, насколько эффективно " заходят" в том или ином регионе наши ключевые проекты. Особенно в Алтайском крае. У нас здесь небольшая доля рынка и большие перспективы роста.

О планах на будущее

2017 год мы очень бодро начали: перезапустили на основании новой стратегии нашу коммуникационную платформу. Для нас это знаковое изменение. Раньше наша компания была голосовым дискаунтером. Время прошло: рынок и жизнь изменились. Поэтому мы запустили новую линейку тарифов "Мой Tele2". Первые результаты нас очень обнадеживают: видим отклик от клиентов как в финансовых показателях, так и в маркетинговых. Это очень значимое для нас событие.

О мобильном интернете

Все, что связано с интернетом, растет. И зачастую этот рост выражается трехзначными цифрами. Но при этом абоненты Tele2 продолжают много разговаривать. Это связано с тем, что появились выгодные пакетные тарифы с очень хорошим наполнением. Так, в 2016 году люди проговорили больше минут в нашей сети, чем в позапрошлом году.

За очень короткий промежуток времени нам удалось сделать работу, которую конкуренты делали 5-6 лет. На сегодняшний день мы имеем качественные сети 3G в 56 регионах России, LTE – в 29 регионах. Кстати, до конца года по этому направлению мы планируем сделать очень мощный рывок. Причем не только по количеству запусков быстрого интернета в регионах, где, еще нет скоростного интернета, но и расширению покрытия в тех городах, где уже запущен 4G.

О планах в Алтайском крае

В Алтайском крае у нас есть планы по развитию LTE. К концу 2017 года мы планируем запустить 35 базовых станций. Надо понимать, что Алтайский край мы рассматриваем как регион с большим потенциалом. Рынок в Алтайском крае для нас сложный и конкурентный – низкие цены, хорошее покрытие, новые современные технологии… Атакующему игроку сложнее расти, но бороться мы будем. Компания Tele2 сегодня остается единственным растущим игроком на рынке, все остальные находятся в стагнации. Количество наших абонентов растет даже с учетом того, что мы отказались от политики жесткого дискаунтера.

Мы стараемся по-прежнему следовать своей стратегии: не хотим попадать в "большую четверку". Нам важно, чтобы рынок продолжал работать по схеме "3+1". Наша индивидуальность – один из тех китов, на которых мы стоим и успешно развиваемся. Рынок меняется. Так, в начале года мы запустили услугу "Перенос остатка", которая моментально стала хитом. Увеличилось количество клиентов, которые активно пользуются этой услугой. Залог успеха как раз в том, чтобы находить эти фишки, внедрять их быстрее конкурентов. Успешные идеи обязательно скопируют. Мы гордимся тем, что компания МТС скопировала нашу идею.

О развитии связи в селах

Мобильные операторы неохотно идут в сельские территории. Какой смысл в селах внедрять 4G, если там нет ни одного смартфона? Это будут выброшенные на ветер деньги. Технологии так быстро развиваются, что наиболее передовая часть клиентов скоро начнет жить в эпоху 5G, а жители сел и деревень будет продолжать использовать в основном голосовую связь.

С другой стороны, еще совсем недавно Viber и WhatsApp были неким эксклюзивом, а сейчас можно поехать в маленький городок и увидеть, что люди массово ими пользуются.

Телеком – это отрасль абсолютно рыночная. У нас нет никаких субсидий, помощи от государства, поэтому запуск 4G в селах и деревнях, где проживают несколько тысяч человек, гарантированно убыточен. С другой стороны, есть прецеденты, когда сельские регионы можно покрывать по схеме государственно-частного партнерства. Например, муниципалитет обеспечивает вышку и подводит коммуникации, а мы — закупаем и устанавливаем радиочасть. Для нас это существенно дешевле, абонент получает связь за те же деньги, а муниципалитет – комфортную жизнь. Такие кейсы есть, они не носят массовый характер, но это именно тот путь, который возможен.

О безлимитных тарифах

Тарифы мобильных операторов с безлимитным доступом в интернет – наркотик, разрушающий сеть. Если посмотреть на рынок США, то там безлимитная связь используется очень жестко. Компания имеет право отключать связь абонентам, которые "просаживают" сеть, скачивая данные терабайтами. Основная масса сидящих на "безлимите" людей – абоненты, которым нужен вполне конкретный пакет трафика и которым слово "безлимит" дает ощущение спокойствия, уверенности в том, что интернет не кончится. Однако таким абонентам в большинстве случаев достаточно фиксированного пакета, который можно найти среди предложений оператора. Но есть 3-5% пользователей, которые генерируют более 20% трафика в сети. Они уничтожают качество интернета для других абонентов. К сожалению, у нас нет закона, который бы ограничивал таких клиентов.

О "Законе Яровой"

Это большой риск для отрасли. На сегодняшний день идет конструктивное обсуждение этого закона, который, к сожалению, был очень быстро принят. Мы надеемся, что те подзаконные акты, которые будут приняты, позволят государству решить свои задачи и в то же время не убить отрасль. Все прекрасно понимают, что телекоммуникации – это одна из жемчужин бизнеса в России. У нас есть конкуренция, и клиенты это чувствуют – как в части стоимости, так и в части качества сетей. Если переложить на операторов затраты, которые они не смогут сами "переварить", произойдет рост цен. За все придется заплатить потребителю.

О технологии 5G

Это изменит не только рынок, но и нашу жизнь. Во многом 5G будет технологией не для людей, а для машин. Надо понимать, что стандарта 5G еще нет, он находится в разработке. Есть много проблем с точки зрения покрытия, но на отраслевых выставках уже можно увидеть, как с помощью 5G люди управляют машинами. В разработку стандарта вкладываются огромные средства, и у меня есть уверенность, что в ближайшие 5 лет мы увидим первые элементы таких сетей в реальной жизни. Скорее всего, сеть будет взаимодействовать с 4G и 3G технологиями. Это будет уже не моносеть от оператора, а целый набор различных радиосетей, взаимодействующих друг с другом.

Думаю, что в начале 2020-х годов 5G уже появится в России, но пока нет технического решения, как обеспечить такое колоссальное покрытие даже в крупных городах. Для нашего поколения эта технология уже станет важной частью повседневной жизни.

О смерти Wi-fi

Это умирающий тренд и технология. С технологией 3G и низкими ценами людям будет лень куда-то подключаться. Одно дело – подключиться один раз к Wi-Fi на работе и постоянно им пользоваться. Другое дело, приходя в кафе, искать и вводить пароль. Зачем это делать, когда у вас и так все хорошо? Wi-Fi, конечно, не умрет полностью, им продолжат пользоваться, но уже сейчас 3G и 4G дают клиенту более высокие скорости, чем публичные сети Wi-Fi.

О конкуренции

К конкурентам мы относимся с большим уважением, они делают качественную работу, но мы будем делать ее еще лучше. На рынке очень важно не только сделать интересный продукт, но и опередить в этом конкурентов.