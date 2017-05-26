Лаура Биаджотти по прозвищу "королева кашемира" скончалась в Италии

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В Италии в 73 года скончалась итальянский дизайнер Лаура Биаджотти, которую называли "королевой кашемира", пишет "ТАСС".

Известно, что женщина умерла в среду, 24 мая. Она умерла в больнице. У Луары Биаджотти случился сердечный приступ, который спровоцировал остановку сердца, что могло привести к необратимым последствиям для головного мозга.

Дизайнеру стало плохо в ее резиденции в Гуидонии под Римом, где живет с начала 1980-х годов в замке XI века.

Карьеру дизайнера Лаура Биаджотти начала 1960-х годах, продолжив дело матери.